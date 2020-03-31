Muğla'da koronavirüs tedbirleri Muğla'nın Menteşe ilçesinde, koronavirüsten korunmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, koronavirüsten korunmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırılıyor.

Menteşe Belediyesi aşçıları tarafından aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, her şartta halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Menteşe'de yaşayan vatandaşların koronovirüs nedeniyle hastalığa yakalanmamak ve yayılmasını önlemek için evlerinden çıkmadıklarını hatırlatan Gümüş, "Biz yine bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık. 65 yaş üstü evden çıkamayan ve durumu iyi olmayan ailelere her gün aşevimizde yapılan yemeklerden ulaştırıyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan yemek dağıtımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Menteşe Belediyesi'nin (0252) 214 48 80 numaralı telefonundan Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekleri bildirildi.

- Psikolojik Destek Hattı kuruldu

Öte yandan, Menteşe Belediyesi bünyesinde koronavirüse karşı evlerinde kalan Menteşeliler için "Psikolojik Danışma Hattı" kurulduğu belirtildi.

Hatta, hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında (0252) 424 00 50 telefon numarasından ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA