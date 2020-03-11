Muğla'da 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması Muğla'da 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin özel kıyafet giyen personeli, otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması yaptı.

Muğla'da 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin özel kıyafet giyen personeli, otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında 'Koronavirüs'e karşı dezenfektasyon uygulaması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla'da 'Koronavirüs'e karşı tedbir almak amacıyla, düzenli yapılan dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerince ilaçlama çalışması yapıldı. Özel kıyafetli görevliler, terminaldeki yolcu bekleme alanları başta olmak üzere yazıhaneler, yürüyen merdivenlerle toplu taşıma araçlarında ilaçlama yaptı. Yolcuların rahatlıkla görebilecekleri alanlara 'Koronavirüs'ten nasıl korunacağını anlatan afişler asıldı. Muğla genelindeki 11 otobüs terminalinde ayrıca yaklaşık 200 bin toplu ulaşım aracında dezenfektasyon uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA