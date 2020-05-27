Muğla'da korkutan ev yangını
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Muğla'da korkutan ev yangını

Muğla'da korkutan ev yangını Muğla-Antalya sınırındaki kırsal Boğalar Mahallesi'nde elektrik tesisatından çıktığı belirlenen ev yangınında altı depo olarak kullanılan ev kullanılmaz hale geldi.

27.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:05

Muğla'da korkutan ev yangını

MUĞLA - Muğla-Antalya sınırındaki kırsal Boğalar Mahallesi'nde elektrik tesisatından çıktığı belirlenen ev yangınında altı depo olarak kullanılan ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla-Antalya il sınırında yer alan Boğalar Mahallesinde gece saat 22.15 sıralarında Fatma Gökçe'ye ait evde yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 acil servis ambulansı ve çok sayıda Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip yönlendirildi. İki katlı binada çıkan yangına ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası söndürülürken, rüzgar ve binanın ahşap olması nedeniyle altı depo olarak kullanılan bina kullanılmaz duruma geldi.

Yangının evin elektrik tesisatından çıktığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da korkutan ev yangını

Kaynak: İHA

Manşet

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