Muğla'da korkutan deprem Muğla'da saat 13.09'da meydana gelen Ula Karabörtlen merkez üslü 4,4 şiddetindeki deprem korkuttu.

Muğla'da saat 13.09'da meydana gelen Ula Karabörtlen merkez üslü 4,4 şiddetindeki deprem korkuttu.

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada yerin 3,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuz rapor gelmediğini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA