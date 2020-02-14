14.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:34

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 79,0 arttı.



Muğla'da konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,0 oranında artarak 1534 oldu. Bu satışların 381'i ilk satış, 1 153'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla konut satışlarında Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 21'inci sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 603,8 arttı



Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 603,8 oranında artış göstererek 556 oldu. 556 ipotekli satışın 163'ü ilk satış, 393'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 37,2 olurken bu oran Muğla için yüzde 36,2 olarak gerçekleşti.



Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 oranında artış göstererek 978 oldu. Bu satışların 218'si ilk satış, 760'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 71 378 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 15,7 arttı



Muğla'da Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 59 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak ayında ilk sırayı 1875 konut ile İstanbul aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA