Muğla'da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı
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Muğla'da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı

Muğla'da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Covid-19 salgınında büyük kentlerden kaçan vatandaşlar Muğla'ya akın etti.

Covid-19 salgınında büyük kentlerden kaçan vatandaşlar Muğla'ya akın etti. Doğası, havası ve denizi ile yaşanabilir bir kent olan Muğla'da nisan ayında bin 931 konut satışı gerçekleşirken, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 277,9 artarak tavan yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, bir önceki yılın aynı dönemine göre Muğla'da konut satışlarının yüzde 277,9 arttığını açıkladı. Muğla'da konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 277,9 oranında artarak bin 931 oldu. Bu satışların 615'i ilk satış, bin 316'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla, Türkiye genelinde yüzde 2'lik payla 15'inci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 60 arttı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında artış göstererek 336 oldu. 336 ipotekli satışın 111'i ilk satış, 225'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,3 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 429,9 oranında artış göstererek bin 595 oldu. Bu satışların 504'ü ilk satış, bin 091'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Muğla'da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı
Muğla'da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı
Muğla'da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
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