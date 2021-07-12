Muğla'da konut satışları yüzde 17,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da konut satışları yüzde 17,1 azaldı.

Muğla'da konut satışları 2021 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 oranında azalarak 2 bin 144 oldu. Bu satışların 691'i ilk satış, bin 453'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,6'lık payla 17'nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 68,4 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,4 oranında azalış göstererek 389 oldu. 389 ipotekli satışın 115'i ilk satış, 274'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 28 bin 878 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,4 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 29,4 arttı

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artış göstererek bin 755 oldu. Bu satışların 576'sı ilk satış, 1 179'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 105 bin 853 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı