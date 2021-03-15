Muğla'da konut satışları yüzde 16.1 azaldı
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Muğla'da konut satışları yüzde 16.1 azaldı

15.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Muğla'da konut satışları yüzde 16.1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla'da konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 azaldığını açıkladı.

Muğla'da konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 oranında azalarak Bin 439 oldu. Bu satışların 377'si ilk satış, Bin 062'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla konut satışlarında Türkiye genelinde yüzde 1,8'lik payla 16'ncı sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 49 azaldı

Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 oranında azalış göstererek 314 oldu. 314 ipotekli satışın 85'i ilk satış, 229'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,1 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 2,4 arttı

Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında artış göstererek Bin 125 oldu. Bu satışların 292'si ilk satış, 833'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Muğla'da konut satışları yüzde 16.1 azaldı
Muğla'da konut satışları yüzde 16.1 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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