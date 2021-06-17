Muğla'da konuk edilen Romanyalı gazetecilere Kovid-19 tedbirleri güven verdi
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Muğla'da konuk edilen Romanyalı gazetecilere Kovid-19 tedbirleri güven verdi

Muğla'da konuk edilen Romanyalı gazetecilere Kovid-19 tedbirleri güven verdi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat

Romanya'nın tur operatörlerinden Hello Holidays, Rumen gazetecileri Muğla'da ağırladı.

Romanya'nın tur operatörlerinden Hello Holidays, Rumen gazetecileri Muğla'da ağırladı.

Romanyalı tur firmasının Türkiye partneri Peninsula Tours'un ev sahipliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş ve büyük illerinden gelen gazeteciler, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de misafir edildi.

İlçelerin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden ve turistik tesislerini gezen Rumen gazeteciler, Marmaris'teki otelde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Rumen gazetecilerden Adrian Boioglu, Bodrum, Fethiye ve Marmaris'ten etkilendiklerini ve kaldıkları otellerin salgın tedbirlerinin gerekenden daha da iyi olduğunu söyledi.

Otellerin aldığı salgın önlemlerinden memnun kaldıklarını belirten Boioglu, "Bu tedbirlerin önümüzdeki günlerde turizminize katkısının olacağını düşünüyorum. Marmaris Belediye Başkanı'yla görüştük. Bize zaman ayırdı. İlçede yapılanları yetkiliden dinlemek bizi memnun etti. Marmaris'te 26 yaşında otel müdürü olduğunu da duyduk. Çok genç bir müdürle tanıştık. Genç müdür ve yaptıkları bizleri etkiledi. Çok memnun olduk. Hello Holidays, Türkiye'ye gelmek isteyen turistlere güvenlik ve sağlık açısından turistlerin neler yaşayacaklarını da bu ağırlama ile göstermiş oldu." diye konuştu.

Konuk gazetecilerden Paul Alexe de Türkiye'nin Romanya'da en favori destinasyonlardan olduğunu dile getirdi.

Romanyalıların Türkiye'ye tatile gelmeyi çok istediğini kaydeden Alexe, "Salgından dolayı kafalarında soru işaretleri vardı. Bu ziyaret, alınan önlemler bu soru işaretlerini giderecek. Biz bunu gördük ve yaşadık. Döndüğümüzde bunları aktaracağız. Bu ziyaretin turizme olumlu katkısı olacak. Romanya'da aşının da etkisiyle şartlar normale dönmeye başladı. İnsanlar normal hayata dönmek istiyorlar. Bu durum tatil anlamına da geliyor. Türkiye'de de aşılamanın arttığını gördük. İki ülkede de hayat normale, olması gereken noktaya gelmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Peninsula Tours Bölge Müdürü Ali Kırlı da Romanyalı gazetecilerin bu ziyaretten sonra Muğla'nın gönüllü elçisi olduklarını ifade etti.

Rumen gazeteciler, yarın Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde Kral Mezarları ve İztuzu Plajı'nı ziyaret ettikten sonra ülkelerine dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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