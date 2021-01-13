Muğla'da kontrol noktasından kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Torba kontrol noktasında "dur" ihtirana uymayarak aracıyla kaçan sürücü S.B. kovalamaca sonucu yakalandı.

Aracı ve evindeki aramada bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı