Muğla'da kömür yüklü tır devrildi

11.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:30

Muğla'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan tır şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın Erdoğan yönetimindeki 48 K 5032 plakalı kömür yüklü tır, Sakartepe rampasında virajı alamayarak devrildi.

İhbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Branda ile örtülü olduğu için kömürleri dökülmeyen tır vinçle kaldırıldı.

Kaynak: AA