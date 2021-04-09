Muğla'da komşusunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı, tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla yaralayan zanlı, tutuklandı.
İçmeler Mahallesi 175. Sokak'taki ikametine dış cephe tadilatı yaptıran B.B (44), ile komşusu M.C (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, silahla M.C'yi yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.C'yi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Kayabal Caddesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen