Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi - Haberler
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Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarmalar, Marmaris'te sağanak sonrasında zarar gören evlerde temizlik yaptı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarmalar, Marmaris'te sağanak sonrasında zarar gören evlerde temizlik yaptı.

Komando ve jandarmalar, İçmeler Mahallesi'nde 5 Aralık'ta yaşanan sağanak nedeniyle su altında kalan ev ve bahçelerindeki çamur tabakasını temizledi.

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü ilçede 97 vatandaşın Marmaris Belediyesine zarar beyanında bulunduğu bildirildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve ilgili personel de sağanaktan etkilenen vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi

Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi

Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi

Muğla'da komandolar sağanaktan etkilenen evleri temizledi

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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