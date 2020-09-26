Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
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Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

26.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:00
Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi, hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi, hastaneye kaldırıldı.

Nif Mahallesi'nde mısır hasat eden Menderes Işık'a yardım eden arkadaşı Cengiz Eskin, kolunu traktörün arkasındaki silaj makinesine kaptırdı.

Sağ kolu omuz altından kopan Eskin, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Eskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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