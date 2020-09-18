Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi, ağır yaralandı
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Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi, ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptırması nedeniyle yaralanan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi, ağır yaralandı
18.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:51

Muğla'nın Milas ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptırması nedeniyle yaralanan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.

Pinar Mahallesi'nde mısır hasat eden Ali Faik Yakar, kolunu traktörün arkasına bağladığı silaj makinesine kaptırdı.

Dirsek altından kolu kopan Yakar, 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, çiftçinin yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirterek, makineli hasat yapan üreticilerin dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Volkan Yıldız
Volkan Yıldız
AA Editörü
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