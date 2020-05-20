Muğla'da Kızılay'dan 3 bin aileye yardım Muğla'da, Türk Kızılay tarafından Ramazan Bayramı öncesinde gönderilen gıda paketleri, gönüllüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Muğla'da, Türk Kızılay tarafından Ramazan Bayramı öncesinde gönderilen gıda paketleri, gönüllüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın talimatı doğrultusunda ilçenin kırsal mahallerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ve muhtarlar tarafından belirlenerek Kızılay'a bildirildi. Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda kolileri, jandarma ve Kızılay gönüllüleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 3 bin aileye götürüldü. Kaynak: AA