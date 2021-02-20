Muğla'da kısıtlamadan muaf tutulan sürücülere denetim
20.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:40
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan sürücülere denetim yapıldı.
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan sürücülere denetim yapıldı.
Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, Muğla-Antalya kara yolu Gökova mevkisinde uygulama yaptı.
Denetimde, sürücüler, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır