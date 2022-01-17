Muğla'da orman yangını: 1 dönüm alan yangında zarar gördü
- Muğla'da kış ortasında orman yangını Yatağan Kafaca Mahallesinde ormanlık alanda çıkan orman yangınında bir dönüm ormanlık alan yandı.
YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - - Muğla'da kış ortasında orman yangını
Yatağan Kafaca Mahallesinde ormanlık alanda çıkan orman yangınında bir dönüm ormanlık alan yandı.
MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yatağan kırsal Kafaca Mahallesi Kaplancık mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını sonrası bölgeye Orman ve Büyükşehir ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.