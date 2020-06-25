Muğla'da kereste deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kereste deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir kereste deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekşiliyurt Mahallesi Dalyan Caddesi'ndeki kereste deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan ve ardından soğutma çalışması yapılan yangında maddi hasar oluştu. Kaynak: AA