Muğla'da kazada yaralanan motosikletli 5 gün sonra hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fırat Demirhan idaresindeki 48 GP 491 plakalı motosiklet, 7 Temmuz'da Muammer Aksoy Caddesi ile Celal Bayar Caddesi Kavşağı'nda, Hasan Baran yönetimindeki 48 HB 637 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Hasan Aksünger, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Baran, yapılan müdahalelere rağmen 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA