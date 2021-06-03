Muğla'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

Muğla'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla"nın Milas ilçesinde dağlık arazide kaybolduktan 17 saat sonra bulunan zihinsel engelli çocuk, ailesine teslim edildi.

Muğla"nın Milas ilçesinde dağlık arazide kaybolduktan 17 saat sonra bulunan zihinsel engelli çocuk, ailesine teslim edildi.

Karacahisar Mahallesi'nde yaşayan Şallı ailesinin 13 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Fikret Şallı dün kayboldu. Ailenin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 17 saatin ardından ayakkabısız halde AFAD ekibince bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuklarının bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan aile, arama çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

FETÖ'nün 'suikast timi'nin yağma suçundan yargılandığı davada karar çıktı
FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılandığı davada karar çıktı
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan
Spor Ali Koç Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 16:41:25. #1.13#

title