Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu
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Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

29.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:14
Muğla'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde iki gün önce kaybolduğu bildirilen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki gün önce kaybolduğu bildirilen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Mehmet Ali Öngel'den iki gün haber alamadıklarını ve alzheimer hastası olduğunu belirten yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbarın ardından Muğla 911 Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dağlık arazide arama çalışmaları başlatıldı.

Dere yatağında hareketsiz halde bulunan Öngel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öngel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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