Muğla'da kaybolan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ailesince kaybolduğu bildirilen kız çocuğunun bulunması için arama çalışması yapılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ailesince kaybolduğu bildirilen kız çocuğunun bulunması için arama çalışması yapılıyor.

Marmaris'in Çetibeli Mahallesi'nde yaşayan Serpil Ergüven, 15 yaşındaki kızı Öznur'un evden kendi isteği ile çıktığını ve nereye gittiğini bilmediğini belirterek, ilçe jandarma komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp çocuğun bulunması için Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara iz takip köpeği de eşlik etti.

Çalışmalarda henüz çocuğa ait ize rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen