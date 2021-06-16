Muğla'da kaybolan kız çocuğu samanlıkta baygın halde bulundu
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Muğla'da kaybolan kız çocuğu samanlıkta baygın halde bulundu

Muğla'da kaybolan kız çocuğu samanlıkta baygın halde bulundu
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ve AFAD ekiplerince samanlıkta baygın halde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ve AFAD ekiplerince samanlıkta baygın halde bulundu.

Jandarmaya başvuran Serpil E'nin kızı Ö.E'den haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Ailenin yaşadığı evin yakınında yoğunlaşan jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeğinin de desteğiyle kız çocuğunu bölgedeki bir samanlıkta baygın halde buldu.

Ö.E, 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada bir süre gözlem altında tutulan Ö.E. daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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