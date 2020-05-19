Muğla'da kaybolan dağcıya ait eşyalar bulundu Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir haftadır haber alınamayan dağcının çantası, telefonu ve eşofmanı bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir haftadır haber alınamayan dağcının çantası, telefonu ve eşofmanı bulundu.

Antrenman için 7 gün önce evden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Mendos Dağı eteklerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ile dağcıların destek verdiği arama çalışmaları sırasında Emre'nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı bulundu.

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, AA muhabirine, bölgede etkili olan aşırı sıcaklara rağmen ekiplerin Emre'yi bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Emre'nin dağda yürüdüğünü gören bir çobanın verdiği bilgi doğrultusunda hareket ettiklerini anlatan Umurtağ, "Dağcı arkadaşımızı aramak için Türkiye'nin birçok ilinden destek olmak isteyenler var. Bulunmazsa destek alacağız. İnşallah sağ salim arkadaşımız buluruz." diye konuştu.

Fethiye'de 7 gün önce antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için dün arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA