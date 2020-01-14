Muğla'da kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor
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Muğla'da kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaybolan alzaymır hastasını bulmak için çalışma başlatıldı.

14.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:54
Muğla'da kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor

'nın ilçesinde, kaybolan alzaymır hastasını bulmak için çalışma başlatıldı.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Avcı'dan (83) alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, Avcı'yı bulmak için Mumcular Barajı çevresinde çalışmasını yoğunlaştırdı.

Çalışmalara, drone ile havadan da destek veriliyor.

Kaynak: AA
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