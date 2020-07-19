Muğla'da kayalıklardan düşen kişinin cesedi bulundu
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Muğla'da kayalıklardan düşen kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ot topladığı kayalıklardan uçuruma düşen kişinin cesedi, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Muğla'da kayalıklardan düşen kişinin cesedi bulundu
19.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:38

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ot topladığı kayalıklardan uçuruma düşen kişinin cesedi, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisine babasıyla ot toplamaya giden Tufan Köse (34), dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Baba Veysel Köse yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Köse'nin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından bulunan Köse'nin cesedi, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansa alınan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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