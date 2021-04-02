Muğla'da kayalıklardan düşen kişi 4 saatte kurtarıldı
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Muğla'da kayalıklardan düşen kişi 4 saatte kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da kayalıklardan düşen kişi 4 saatte kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen kişi, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.

İlçenin turistik Göcek Mahallesi'nin kırsal alanına yürüyüşe çıkan Taner Sert (41), kayalık zeminde düştü. Sert, hareket edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıyı taşıyamaması üzerine, olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, havanın soğuması üzerine yaralıyı battaniyeyle sardı ve yanında ateş yaktı. Bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerince sedyeye sabitlenen Sert, sarp ve kayalık alandan ambulansa taşındı.

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Sert, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sert'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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