Muğla'da kayalıklardan düşen 2 Ukraynalı turist kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan düşerek yaralanan 2 Ukraynalı turist, 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan düşerek yaralanan 2 Ukraynalı turist, 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Tatil için ilçeye gelen Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25) kara yoluyla ulaşım olmayan Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi.

Yürüyüş sırasında, kayalıklardan düşen Ukraynalı 2 turist yaralandı. Shylo'nun, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi.

Turistlerin düştüğü alana, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklardan halatlarla kurtarma istasyonu kurdu. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda kurtarılan Shylo ile Holubets, sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan iki turistin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA