Muğla'da kayalıklardan denize düşen kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Doruk Özkaya (27), arkadaşlarıyla gittiği Faralya Mahallesi Kabak Koyu'ndaki kayalık alandan denize düştü.

Haber verilmesi üzerine sahil güvenlik botu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Özkaya, bot ile Ölüdeniz Mahallesi'nde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır