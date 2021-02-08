Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yeni doğan yavruları kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yeni doğan yavruları Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Amintas Kaya Mezarları üzerindeki kayalıkta bir keçinin uzun süreden beri mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine AKUT Fethiye ekibi bölgeye hareket etti.

Keçinin mahsur kaldığı kayalıklara ulaşmak için emniyet istasyonu kuran ekip, hazırlık esnasında keçinin doğum yaptığını ve 2 yavrusunun bulunduğunu fark etti.

AKUT ekipleri, emniyet istasyonlarını kullanarak ip yardımıyla keçi ve iki yavrusunun bulunduğu yere indi. Ekip, keçi ve yavrularını kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç