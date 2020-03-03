Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Menteşe ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı.

03.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:02
Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Menteşe ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı.


Gazeller Mahallesi kırsalındaki kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT ekibi bölgeye hareket etti.


Olay yerine gelen 4 kişilik ekip, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmasının ardından keçiye ulaştı.


Bulunduğu yerden alınan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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