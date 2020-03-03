Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Menteşe ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı.
03.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:02
Menteşe ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı.
Gazeller Mahallesi kırsalındaki kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Marmaris ekibi bölgeye hareket etti.
Olay yerine gelen 4 kişilik ekip, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmasının ardından keçiye ulaştı.
Bulunduğu yerden alınan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA