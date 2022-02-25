Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonun yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonun yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hilmi Akmeşe (46) yönetimindeki 66 AAV 105 kamyon, Fethiye- Ölüdeniz kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Akmeşe, sıkıştığı yerden itfaiye ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akmeşe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kayalıklara çarparak sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

AA / Durmuş Genç - Güncel

Ölüdeniz, İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title