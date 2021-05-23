Kayalıklara çarpan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kaza yapan araçta çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kaza yapan araçta çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ekincik Koyu mevkisinde, Nadir Şenol'un kullandığı 20 U 1979 plakalı araç, kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Şenol, tedavi altına alındı.

Öte yandan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır