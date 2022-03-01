Muğla'da kavgada akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada akrabasını bıçakla yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe merkezinde Ö.Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen C.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada C.T, yanında bulunan bıçakla Ö.Ç'yi bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.Ç'yi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen zanlı, polis ekibince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.