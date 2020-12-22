Muğla'da "Kask" kampanyasının birincisi kask ile ödüllendirildi
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Muğla'da "Kask" kampanyasının birincisi kask ile ödüllendirildi

22.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:42
Muğla'da

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğünce trafik kuralları konusunda sürücülerin dikkatini çekmek ve kask kullanımı arttırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğünce trafik kuralları konusunda sürücülerin dikkatini çekmek ve kask kullanımı arttırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Muğla Valiliğinde gerçekleştirilen törene Vali Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Trafik Şube Müdürü Ferhat Demircan ve Komiser Burcu Avcı katıldı.

Motosiklet kullanıcılarının trafikte en önemli güvenlik önlemi olan kask kullanımı için farkındalığı artırmak ve motosiklet sürücülerinin kazalarda zarar görmesini engellemek amacıyla Twitter üzerinden başlatılan kampanyaya katılımcılar #sloganarıyorum etiketiyle katıldı.

Kampanyada yapılan yarışmada "Kaskım Kafamdaki Kaskom" sloganıyla birinci seçilen Mustafa Kaya ödüle layık görüldü.

Birincilik ödülüne layık görülen Mustafa Kaya'ya kask ödülü Vali Orhan Tavlı tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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