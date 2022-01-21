Muğla'da karla mücadele çalışması başlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen soğuk hava ve kar yağışının kent merkezinde de beklenmesi nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, Menteşe'de aşırı soğuklar ile yoğun kar yağışı beklediklerini söyledi.

Kar yağışının kent merkezinde de etkili olacağı uyarısı üzerine ek tedbirler aldıklarını belirten Gümüş, "İş makinelerimiz, greyderlerimiz, kepçelerimiz hazır. Gerekli tuz stoğumuzu da yapmış bulunmaktayız. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır. Belediye olarak kar, aşırı soğuk ve don olaylarına karşı teyakkuz halindeyiz. Olumsuz hava koşullarına karşı Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışacağız." dedi.

Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmalarını ve hava şartlarının kötüleşmesi durumda gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye eden Gümüş, "Araçlarıyla mecburen dışarı çıkacak vatandaşlarımızın ise kış lastiği kullanmalarını, patinaj zinciri, çekme halatı gibi gerekli ekipmanları araçlarında bulundurmaları bu süreçte önemli. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde vatandaşlarımız belediyemizin çağrı merkezini arayabilirler. Çağrı merkezimiz bu süreçte 7/24 hizmet vermeye devam edecek." diye konuştu.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışının Menteşe'de 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.