Muğla'da karla mücadele çalışmalarına ormancılar da katıldı - Haberler
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Muğla'da karla mücadele çalışmalarına ormancılar da katıldı

Muğla'da karla mücadele çalışmalarına ormancılar da katıldı

Muğla ve ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Kentte yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için karayolları ve belediye ekiplerinin yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yoğun çaba gösteriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 dozer, 8 greyder ve 5 lastikli kepçeyle kar yağışının yoğun olduğu özellikle kırsal kesimlerde kar küreme çalışmalarına katıldı.

Öte yandan, sahil kesimlerinde Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Fethiye'ye de uzun yıllar sonra kar yağdı.

Muğla'da karla mücadele çalışmalarına ormancılar da katıldı

Muğla'da karla mücadele çalışmalarına ormancılar da katıldı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla, kar, Güncel, Haber

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