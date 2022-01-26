Muğla'da karla mücadele çalışmalarına ormancılar da katıldı

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Kentte yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için karayolları ve belediye ekiplerinin yanı sıra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yoğun çaba gösteriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 dozer, 8 greyder ve 5 lastikli kepçeyle kar yağışının yoğun olduğu özellikle kırsal kesimlerde kar küreme çalışmalarına katıldı.

Öte yandan, sahil kesimlerinde Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Fethiye'ye de uzun yıllar sonra kar yağdı.