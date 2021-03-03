Muğla'da karısını av tüfeğiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Muğla'da eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Mehmet Salih G, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, taraf avukatları ve bazı kadın derneklerinin temsilcileri katıldı.

Sanık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyeti, Mehmet Salih G'yi "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, karar sonrası yaptıkları açıklamada, suç eyleminin niteliği ve kapsamı nedeniyle verilen kararla gerçek adaletin sağlanmış olduğunu belirtti.

Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 60 yaşındaki Nazife G, 6 Temmuz 2020'de evinin önünde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mehmet Salih G. (58) ise av tüfeğiyle polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı