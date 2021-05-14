Muğla'da karaya oturan yattaki 6 kişi kurtarıldı
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Muğla'da karaya oturan yattaki 6 kişi kurtarıldı

Muğla'da karaya oturan yattaki 6 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde karaya oturan lüks yattaki 6 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde karaya oturan lüks yattaki 6 kişi kurtarıldı.

Palamutbükü açıkları Aslan Burnu mevkisinde "Çaypo" isimli 20 metrelik motoryat kayalıklara çarpması sonucu karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Datça Sahil Güvenlik ekipleri, yattaki 6 kişiyi bota alarak kıyıya çıkarttı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kurtarma işleminden bir süre sonra yatın battığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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