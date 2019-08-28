Muğla'da karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

28.08.2019 23:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karaya oturan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Burnu'nda, bir teknenin karaya oturduğu ve içerisindeki iki kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bu bölgeye gitti.

Karaya oturan 8 metrelik "Yezdan" isimli özel teknedeki 2 kişi kurtarılıp bota alındı. Tekne ise Sahil Güvenlik ekiplerince oturduğu yerden kurtarılarak bota bağlandı.

Akyarlar balıkçı barınağına çekilen ve su aldığı tespit edilen tekne, içerisindeki su tahliye edildikten sonra ekiplerce balıkçı çekek alanına getirildi.

Kaynak: AA