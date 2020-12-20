Muğla'da karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı
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Muğla'da karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı

20.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:58
Muğla'da karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evinde karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evinde karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, hakkında karantina kararı bulunan L.B.K'nin, Muslihittin Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesi'ndeki markette çalıştığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, temaslı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirtilen L.B.K'nin market işlettiğini tespit etti.

Markete gelen müşterileri geri çeviren polis ekipleri, tutanak tuttuğu kadını evine bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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