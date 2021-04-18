MUĞLA'DA KARAKULAK FOTOKAPAN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
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MUĞLA'DA KARAKULAK FOTOKAPAN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülendi.

MUĞLA'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı görüntüledi. İlemin'in 'Timur' adını verdiği yabani kedinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüsü büyük ilgi çekti. Birçok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan görüntüde karakulağın aksayarak ilerlediği görüldü.

Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, karakulağın görüntüsünü paylaşırken, Muhtemelen ülkemizdeki en net Karakulak görüntüsünü kaydettim. Timur biraz aksıyor. Bulunduğu alan tamamen doğal bir bölge. Yüksek ihtimal kayalıklarda avlanırken ayağını incitti, durumu iyi ifadelerini kullandı.

'3 KARAKULAK VE BİR VAŞAK AYNI NOKTADA ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ'

Geçtiğimiz günlerde araç çarpması sonucu 3 karakulak ve vaşağın öldüğünü de belirten İlemin, Karakulaklar ve diğer etçillerimiz çok fazla tehdit ile karşılaşıyor. Doğal yaşam süreçlerinde bile zorlu koşullarda avlanıyorlar, ürüyorlar ve yavru büyütüyorlar. En doğal alanları bile insan tehdidi altında; maden ocakları gibi habitat tahribi, kaçak av, doğadaki başıboş köpekler bunların başlıcaları. Öte yandan, mevcut habitatlar karayolları ile parçalanmış durumda. Son örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Kısa zaman içinde 3 Karakulak ve bir Vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile geçen hafta yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Geçişlerin en yoğun olduğu noktalara ilgi çekici uyarı tabelaları yerleştirilecek. Sonrasında ekosistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak. Timur'u takip etmeye devam ediyoruz. Bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceğim dedi.

MUĞLA'DA KARAKULAK FOTOKAPAN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
MUĞLA'DA KARAKULAK FOTOKAPAN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
MUĞLA'DA KARAKULAK FOTOKAPAN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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