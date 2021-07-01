Muğla'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı
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Muğla'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı

Muğla'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerindeki tarım arazisine karakılçık buğdayı ekildi.

Karakılçık buğdayını yaygınlaştırma, buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentte 39 dönüm araziye ata tohumlarından karakılçık buğdayı ektiklerini söyledi.

Hasadını yaptıkları buğdayın bir kısmı üreticilere ücretsiz verilecek, ihtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak ve aşevinde yemek yapımında kullanılacağını anlatan Gümüş, sağlıklı gıdaya yerel tohumlarla ulaşılabileceğini ifade etti.

Salgın dönemindi başlatılan yerli üretim çalışmaları ile üreticiye, çiftçiye destek olduklarına işaret eden Gümüş, "Bugün hasadını yaptığımız buğdaydan elde ettiğimiz samanları bölgede muhtarımızla birlikte belirlediğimiz hayvan yetiştiricilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Buğdayımızın tohumunu da yine üreticilerimize vererek çoğaltıp, geliştireceğiz. Menteşe Belediyesi olarak kırsalda hizmet etmeye, kırsaldaki vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yerel tohumlarla tarımı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerel tohum konusunda hedeflerini her geçen gün daha da büyüttüklerini vurgulayan Gümüş, daha fazla yerel tohum üreterek daha fazla üreticiye ulaşmayı kendilerine ilke edindiklerini dile getirdi.

Başkan Gümüş'e teşekkür eden Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Süleyman Boz ise vatandaşların büyük bölümünün de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Muğla'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı - Haberler
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