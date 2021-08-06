Muğla'da kara yolunun vatandaşlarca kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
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Muğla'da kara yolunun vatandaşlarca kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Muğla'da kara yolunun vatandaşlarca kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'da Milas-Yatağan kara yolunun vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da Milas-Yatağan kara yolunun vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas-Yatağan kara yolunun sivil vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddialarıyla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ve tehdit' suçlarından derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Muğla'da kara yolunun vatandaşlarca kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haberler
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