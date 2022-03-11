Muğla'da kar yağışı etkisini artırdı

YATAĞAN, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile yolları açarken, Kavaklıdere ilçesinde tüm okullarda, Menteşe, Ula ve Yatağan'da ise taşımalı eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ula ve Yatağan ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Muğla-Denizli ile Yatağan-Kavaklıdere yolunda ulaşımın aksamaması için karayolları, Muğla Büyükşehir ile ilçe belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri de, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor.