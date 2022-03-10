Muğla'da kar yağışı etkili oluyor

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Menteşe'de gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle birçok mahallede sokaklar beyaza büründü.

Muğla kent merkezinde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak, öz çekim yaptı. Çocuklar parklarda kar topu oynadı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde de kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor, tuzlama çalışması yürütülüyor.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karayolları ekiplerinin Muğla-Denizli kara yolu ve Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda kar kürüme çalışması yürüttüğü, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de akşam etkisini artıran kar nedeniyle ekiplerin yollarda kar kürüme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Demir, ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda olacağını vurguladı.

Kısa süreli yağan kar Bodrum ilçe merkezi başta olmak üzere yarımadanın birçok mahallesinde de etkili oldu. Vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında olan tüm mahallelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.