Muğla'da kar yağışı etkili oluyor
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Muğla'da kar yağışı etkili oluyor

28.01.2021 00:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:34
Muğla'da kar yağışı etkili oluyor

Muğla'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde gün boyunca süren kar yağışı, kent merkezindeki mahallelerde de akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösterdi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar yağışı, buzlanma ve sisin etkili olduğu Muğla-Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Uzun yıllar kar yağmayan Menteşe'de bazı ilçe sakinleri, doyasıya kar topu oynadı.

Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı da ulaşımda aksamalara yol açtı.

İlçede kar yağışının etkisini artırması nedeniyle pek çok güzergahta araçlar mahsur kaldı.

Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Zincirsiz yola çıkarak ilerleyemeyen araçlar ekiplerin kara yolunu ulaşıma açmasıyla yola devam edebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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