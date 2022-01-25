Muğla'da kar nedeniyle engelli ve hamilelere 1 gün idari izin

Muğla'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre kentte belli aralıklarla kar yağışının devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile bayanlar ile engelli çalışanlarımızın bugün idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.