Muğla'da kar mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da kar mesaisi

17.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:50
Muğla'da kar mesaisi

Muğla'nın yüksek bölgelerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle Menteşe ilçesi Yılanlı ve Seydikemer ilçesi Yayla Mahallesi yollarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşımın aksamaması için gece saatlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Muğla'nın yüksek bölgelerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle Menteşe ilçesi Yılanlı ve Seydikemer ilçesi Yayla Mahallesi yollarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşımın aksamaması için gece saatlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kar yağışından etkilenen bölgelerde ulaşımın akmaması için gece gündüz görev yapıyor. Özellikle kırsal mahalle yollarının açık tutulması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarına da devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Seydikemer İlçesi Yayla Mahallesi yolları ile Menteşe ilçesi Yılanlı grup yollarında kar yağışından etkilenen yollarda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kepçe, kar sıyırıcı ve tuzlayıcı kamyonlarla ulaşımın akmaması için çalışmalar sürüyor, - MUĞLA

Muğla'da kar mesaisi
Muğla'da kar mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bülent Uygun Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da kar mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:05:08. #1.16#
title